Погибший в авиакатастрофе пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант включен в число номинантов 2020 года на введение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмит, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Помимо него в число претендентов вошли еще семь человек.

Речь идет о чемпионах НБА Тиме Данкане и Кевине Гарнетте, четырехкратной олимпийской чемпионке Тамике Кэтчинг, а также тренерах Киме Малки, Барбаре Стивенс, Эдди Саттоне и Руди Томьяновиче, сообщает официальный сайт Зала славы баскетбола.

4 апреля будут определены новые члены организации путем голосования. Сама же церемония включения в Зал славы пройдет в конце августа в Спрингфилде.

Напомним, что Коби Брайант и его дочка Джианна погибли 26 января в результате крушения вертолета в Калабасасе​​​. Всего на борту разбившегося вертолета находились девять человек.