Магнус Карлсен возглавил таблицу шахматного онлайн-супертурнира

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану в матче третьего тура шахматного супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по итогам четырех партий победу со счетом 3:1 одержал норвежец. В другом матче американец Хикару Накамура переиграл иранца Алирезу Фируджу со счетом 3,5:0,5.

Турнирную таблицу возглавляет организатор турнира Карлсен, набрав восемь очков. Следом за ним идет Накамура, у которого семь очков, у Каруаны - пять очков, француз Максим Вашье-Лаграв и китаец Дин Лижэнь набрали по четыре очка, далее с двумя баллами идет россиянин Ян Непомнящий, замыкают таблицу Фируджа и нидерландец Аниш Гири, которые очков не набрали. При этом Вашье-Лаграв, Дин Лижэнь, Непомнящий и Гири имеют матч в запасе.

Матчи третьего тура Вашье-Лаграв - Дин Лижэнь, Гири - Непомнящий пройдут в четверг.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьей 2:2 соперники играют "армагеддон" (шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.