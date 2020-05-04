https://news.day.az/sport/1231156.html Магнус Карлсен стал победителем онлайн-супертурнира - ФОТО
Магнус Карлсен стал победителем онлайн-супертурнира - ФОТО
Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational.
Результат матча - 2,5:1,5 в пользу обладателя мировой шахматной короны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Карлсен является организатором турнира. На круговом этапе соревнования выступили восемь гроссмейстеров, включая россиянина Яна Непомнящего. Четыре из них вышли в полуфинал. Непомнящий, заняв пятое место, не вошел в число полуфиналистов.
Призовой фонд турнира составил $250000. Карлсен получит $70000.
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