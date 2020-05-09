https://news.day.az/sport/1233538.html Теймур Раджабов одержал свою первую победу на Кубке наций
Теймур Раджабов одержал свою первую победу на Кубке наций
Гроссмейстер Теймур Раджабов одержал свою первую победу в Кубке наций по шахматам,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанский гроссмейстер Раджабов, выступающий в составе команды "Остальной мир", в первом матче дня - в девятом туре турнира победил Владислава Артёмова. А его команда завершила матч с Россией вничью. В других матчах тура сборная Европы победила сборную США, а сборная Китая сборную Индии.
В десятом туре команда "Остальной мир" сыграет со сборной Европы, а также состоятся матчи Россия - Индия, Китай - США.
Отметим, что призовой фонд Кубка наций, в котором принимают участие шесть команд, составляет 180 000 долларов.
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