https://news.day.az/sport/1242114.html Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, спортсмен сообщил в своем Twitter.
"Привет всем, я решил уйти из единоборств. Спасибо за удивительные воспоминания, это было удивительное путешествие", - написал 31-летний Макгрегор, прикрепив фото с матерью на одном из чемпионских поединков ирландца.
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