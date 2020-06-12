В Испании официально возобновился чемпионат страны по футболу

Футболисты "Севильи" со счетом 2:0 нанесли поражение "Бетису" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании.

На 56-й минуте Лукас Окампос, реализовав пенальти, открыл счет. Через шесть минут второй гол провел Фернандо.

Этим матчем, который прошел без болельщиков, но с интерактивным шумом, имитирующим их присутствие, чемпионат Испании возобновился. У "Севильи" сейчас 50 очков, команда занимает третье место. "Бетис" (33 балла) - на 12-й строчке.

Чемпионат Испании стал очередным в Европе и вторым из топ-5 национальных первенств континента, прервавший паузу, которая возникла весной из-за пандемии коронавируса.

Первой из топ-5 чемпионатов в Европе возобновила свой турнир немецкая Бундеслига (16 мая). 17 июня закончится пауза в чемпионате Англии, 20 июня - в итальянской Серии А. Что касается Франции, то в этой стране чемпионат был завершен досрочно, победителем был признан лидировавший ПСЖ.