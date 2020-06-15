https://news.day.az/sport/1244539.html Магнус Карлсен выиграл онлайн-турнир Clutch Chess International
Магнус Карлсен выиграл онлайн-турнир Clutch Chess International
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира по шахматам, стал победителем онлайн-турнира Clutch Chess International. В финальной встрече он оказался сильнее американца Фабиано Каруаны, обыграв соперника со счетом 9,5:8,5, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В турнире по быстрым шахматам приняли участие восемь гроссмейстеров. Матчи состояли из 12 парий. Соревнования проходили по олимпийской системе.
В турнире принял участие россиянин Александр Грищук. В первом же раунде он уступил представителю Армении Левону Ароняну со счетом 8:10 и выбыл из борьбы за призовые места.
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