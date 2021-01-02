Раджабов обыграл Ароняна в первом финале Тура чемпионов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов обыграл Левона Ароняна черными фигурами. Итоговый результата первого матча - 2,5:1,5 в пользу нашего шахматиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, финал состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Финал "Airthing Masters":

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Левон Аронян (Армения) 2,5:1,5 (счет по партиям 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 1:0)

Сегодня на онлайн-турнире "Airthing Masters" c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова прошел первый матч финала.

Соревнование проводится в рамках Шахматного тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном. Наш гроссмейстер показал пятый результат на предварительном этапе. В четвертьфинале он обыграл Яна Непомнящего (Россия), а в полуфинале огорчил Даниила Дубова (Россия).