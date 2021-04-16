Армяне украли и «азербайджанский угловой»

Армянский футбольный клуб "Арарат Армения" в матче 17-го тура чемпионата страны по футболу против "Ширака" использовал розыгрыш углового в азербайджанском стиле.

Как сообщает Day.Az, данный розыгрыш был придуман Вагифом Садыховым порядка 25 лет назад и получил название "азербайджанский угловой". На тот момент Вагиф Садыхов работал со сборной Азербайджана.

Наши соседи любят присваивать все азербайджанское. Будет совсем неудивительно, если через пару лет армяне объявят, что этот розыгрыш углового был придуман именно ими.