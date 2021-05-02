Шахрияр Мамедъяров одержал принципиальную победу над Левоном Ароняном

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в ответном поединке за третье место обыграл армянского соперника Левона Ароняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Мамедъяров обыгрывает Ароняна со счетом 1,5:0,5.

Наш шахматист пробился в плей-офф турнира "New in Chess Classic", показав третий результат на предварительном этапе. В четвертьфинале он обыграл Алирезу Фирузджу (ФИДЕ), а в полуфинале уступил Хикару Накамуре (США).

Первый матч между Мамедъяровым и Ароняном завершился вничью - 2:2.

Встреча за третье место состоит из двух матчей, которые играются в течение двух дней. Каждый матч состоит из четырех партий в рапид.

Отметим, что Теймур Раджабов выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала, уступив Магнусу Карлсену.