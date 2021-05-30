https://news.day.az/sport/1347482.html Азербайджанская шахматистка обыграла соперницу из России
Турнирная таблица: 1. Жансая Абдумалик (Казахстан), 2. Мария Музычук (Украина), 3.Гюнай Мамедзаде - все по 4,5.
Азербайджанская шахматистка обыграла соперницу из России
В Гибралтаре проходит четвертый этап Гран-при ФИДЕ с участием азербайджанской шахматистки Гюнай Мамедзаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в восьмом туре она обыграла Екатерину Лагно (Россия).
Турнир проходит по круговой системе с участием 12-ти шахматисток.
По итогам четвертого этапа Гран-При ФИДЕ должны определится участницы турнира претенденток. Для Мамедзаде это первый опыт участия в подобном соревновании, поэтому она не сумеет вмешаться в спор за место в кандидатском старте.
Турнирная таблица: 1. Жансая Абдумалик (Казахстан), 2. Мария Музычук (Украина), 3.Гюнай Мамедзаде - все по 4,5.
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