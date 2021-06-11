Мамедъяров обыграл Ароняна и стал лидером турнира «Grand Chess Tour»
В Бухаресте проходит первый турнир из серии "Grand Chess Tour", в котором примут участие азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шестом туре "Superbet Chess Classic" Шахрияр обыграл Левона Ароняна (Армения), а Теймур Раджабов сыграл вничью с Богданом Дьяком (Румыния).
6-йтур "Superbet Chess Classic":
Шахрияр Мамедъяров - Левон Аронян (Армения) 1:0
Богдан Дьяк (Румыния) - Теймур Раджабов 0,5:0,5
Уэсли Со (США) - Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5
Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Фабиано Каруана (США) 0,5:0,5
Александр Грищук (Россия) - Константин Лупулеску (Россия) 1:0
Турнирная таблица после пяти туров: Грищук, Мамедъяров - по 4 очка, Со - 3,5, Раджабов, Со, Каруана, Дьяк, Гири - по 3, Вашье-Лаграв, Аронян, Гири - по 2,5, Лупулеску - по 2.
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