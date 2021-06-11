Мамедъяров обыграл Ароняна и стал лидером турнира «Grand Chess Tour»

В Бухаресте проходит первый турнир из серии "Grand Chess Tour", в котором примут участие азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шестом туре "Superbet Chess Classic" Шахрияр обыграл Левона Ароняна (Армения), а Теймур Раджабов сыграл вничью с Богданом Дьяком (Румыния).

6-йтур "Superbet Chess Classic":

Шахрияр Мамедъяров - Левон Аронян (Армения) 1:0

Богдан Дьяк (Румыния) - Теймур Раджабов 0,5:0,5

Уэсли Со (США) - Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5

Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Фабиано Каруана (США) 0,5:0,5

Александр Грищук (Россия) - Константин Лупулеску (Россия) 1:0

Турнирная таблица после пяти туров: Грищук, Мамедъяров - по 4 очка, Со - 3,5, Раджабов, Со, Каруана, Дьяк, Гири - по 3, Вашье-Лаграв, Аронян, Гири - по 2,5, Лупулеску - по 2.