«Интер» ищет замену Эриксену

Миланский футбольный клуб "Интер" работает над переходом голландца Дони ван де Бека из английского "Манчестер Юнайтед" на замену Кристиану Эриксену.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, "Манчестер Юнайтед" хочет получить за голландца 30 млн евро, но представители "Интера" не готовы заплатить такую сумму. Миланский клуб рассматривает вариант с арендой ван де Бека. Об этом сообщает Calciomercato.

Из-за проблем Эриксена с сердцем "Интеру" приходится искать датчанину замену - ему имплантировали кардиостимулятор, с которым запрещено играть в Италии. В стране действует специальный протокол Организационного кардиологического комитета, запрещающий занятия контактными видами спорта при установленном кардиостимуляторе.

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Затем стало известно, что Эриксену установили кардиостимулятор. Позже стало известно, что 18 июня футболист был выписан из госпиталя Копенгагена и вернулся домой.