https://news.day.az/sport/1363610.html Одна из стран отказалась от участия в Олимпиаде в Токио
Одна из стран отказалась от участия в Олимпиаде в Токио
Сборная Гвинеи не примет участия в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министра спорта Гвинеи Санусси Соу.
Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля. Гвинею на соревнованиях должны были представить пять спортсменов.
"В связи с ростом числа заражений COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в играх в Токио, - сказал Соу.
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