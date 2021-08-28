Девушка-боец MMA оглушила соперницу и добила ее ударом ногой в голову

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Эмили Дукот завоевала чемпионский титул на турнире Invicta FC 44. Ролик доступен в Twitter-аккаунте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В главном поединке ивента Дукот столкнулась с Дэниель Тэйлор, известной по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Победу американке принесли два точных удара. Первым она оглушила соперницу: Тэйлор держалась на ногах, но уже не сопротивлялась. Добила Дукот оппоненту ударом ногой в голову.

Победа над Тэйлор стала десятой в карьере Дукот. Также американка уступала по правилам MMA шесть раз.

Тэйлор потерпела шестое поражение. В ее активе 11 побед в профессиональном MMA.