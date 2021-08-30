https://news.day.az/sport/1374543.html Рауф Мамедов обыграл Роберта Ованисяна в рамках чемпионата Европы по шахматам
Рауф Мамедов обыграл Роберта Ованисяна в рамках чемпионата Европы по шахматам
В Рейкьявике (Исландия) набирает обороты мужской чемпионат Европы по шахматам, в котором принимают участие 6 азербайджанских игроков.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в нем выступают Ниджат Абасов, Рауф Мамедов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Мамедов, Айдын Сулейманлы и Риад Самедов.
В рамках пятого тура Рауф Мамедов обыграл Роберта Ованисяна.
Соревнование также является отборочным на Кубок мира.
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