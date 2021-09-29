Азербайджан обыграл Испанию и вышел в четвертьфинал ЧМ

В Ситжесе (Испания) продолжается чемпионат мира по шахматам среди женских команд с участием сборной Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в нем играют 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой подгруппы пройдут в четвертьфинал.

Наша сборная выступала в группе А вместе с Россией, Индией, Испанией, Францией и Арменией.

В заключительной встрече группового этапа Азербайджан обыграл Испанию и вышел в четвертьфинал.

В состав сборной вошли Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Зейнаб и Туркан Мамедъярова и Ульвия Фаталиева.

5-й тур

АЗЕРБАЙДЖАН - ИСПАНИЯ - 3,5:0,5

Гюнай Мамедзаде - Анна Матнадзе - 0,5:0,5

Гюльнар Мамедова - Сабрина Вега Гутиерес - 1:0

Ульвия Фаталиева - Мария Флорис - 1:0

Туркан Мамедъярова - Марта Гарсия - 1:0

Другие встречи тура: Индия - Франция - 3:1, Армения - ШФ России - 1:3.

Турнирная таблица: ФШ России - 10 очков, Индия - 7, Армения - 5, Азербайджан - 4, Франция, Испания - по 2.

