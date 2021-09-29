Азербайджан обыграл Испанию и вышел в четвертьфинал ЧМ
В Ситжесе (Испания) продолжается чемпионат мира по шахматам среди женских команд с участием сборной Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в нем играют 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой подгруппы пройдут в четвертьфинал.
Наша сборная выступала в группе А вместе с Россией, Индией, Испанией, Францией и Арменией.
В заключительной встрече группового этапа Азербайджан обыграл Испанию и вышел в четвертьфинал.
В состав сборной вошли Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Зейнаб и Туркан Мамедъярова и Ульвия Фаталиева.
5-й тур
АЗЕРБАЙДЖАН - ИСПАНИЯ - 3,5:0,5
Гюнай Мамедзаде - Анна Матнадзе - 0,5:0,5
Гюльнар Мамедова - Сабрина Вега Гутиерес - 1:0
Ульвия Фаталиева - Мария Флорис - 1:0
Туркан Мамедъярова - Марта Гарсия - 1:0
Другие встречи тура: Индия - Франция - 3:1, Армения - ШФ России - 1:3.
Турнирная таблица: ФШ России - 10 очков, Индия - 7, Армения - 5, Азербайджан - 4, Франция, Испания - по 2.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре