Шахматный Тур чемпионов: Теймур Раджабов обыграл Левона Ароняна

В сети набирает ход финальный турнир Шахматного Тура чемпионов с участием азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.сom, на решающем соревновании серии, инициированной обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном, выступают 10 участников.

В пятом туре Шахрияр уступил Владиславу Артемьеву (Россия), а Теймур обыграл Левона Ароняна (Армения).

В каждом матче предусмотрено четыре партии в рапид, а также по необходимости встречи в блиц и Армагеддон.

При этом в финале шахматисты играют с определенным стартовым гандикапом очков, набранным в ходе предыдущих турниров серии.

