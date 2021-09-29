https://news.day.az/sport/1385713.html Шахматный Тур чемпионов: Теймур Раджабов обыграл Левона Ароняна
При этом в финале шахматисты играют с определенным стартовым гандикапом очков, набранным в ходе предыдущих турниров серии.
Шахматный Тур чемпионов: Теймур Раджабов обыграл Левона Ароняна
В сети набирает ход финальный турнир Шахматного Тура чемпионов с участием азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.сom, на решающем соревновании серии, инициированной обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном, выступают 10 участников.
В пятом туре Шахрияр уступил Владиславу Артемьеву (Россия), а Теймур обыграл Левона Ароняна (Армения).
В каждом матче предусмотрено четыре партии в рапид, а также по необходимости встречи в блиц и Армагеддон.
При этом в финале шахматисты играют с определенным стартовым гандикапом очков, набранным в ходе предыдущих турниров серии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре