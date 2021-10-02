Champions Chess Tour: Теймур Раджабов уверенно обыграл американца Уэсли Соя

Сегодня проходят матчи шестого тура финального этапа Champions Chess Tour, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в этом туре представители Азербайджана встретились с шахматистами из США. Теймур Раджабов победил Уэсли Соя со счетом 3:1. Встреча Шахрияра Мамедъярова с Хикару Накамурой продолжается.

Напомним, что в каждом раунде играется матч из четырех партий. В случае равенства счета победитель определяется в двух блицах. Если и после них счет остается равным, то следует "Армагеддон". За победу в рапиде начисляются три очка (0 - за поражение), за выигрыш на тай-брейке - два очка (одно - за поражение).

Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.