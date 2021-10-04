Champions Chess Tour: Теймур Раджабов в упорной борьбе обыграл Шахрияра Мамедъярова

3 октября прошли матчи 8-го тура финального этапа Champions Chess Tour, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в 8-м туре встретились азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Раджабов победил Мамедъярова со счетом 2,5:1.,5

Напомним, что в каждом раунде играется матч из четырех партий. В случае равенства счета победитель определяется в двух блицах. Если и после них счет остается равным, то следует "Армагеддон". За победу в рапиде начисляются три очка (0 - за поражение), за выигрыш на тай-брейке - два очка (одно - за поражение).

Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.