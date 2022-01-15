https://news.day.az/sport/1427221.html Мамедъяров сыграл вничью с Дубовым в рамках супертурнира «TataSteelChess»
Мамедъяров сыграл вничью с Дубовым в рамках супертурнира «TataSteelChess»
Сегодня в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) начался шахматный супертурнир "TataSteelChess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первом туре он черными играл с Даниилом Дубовым (Россия). Партия завершилась вничью на 30-м ходу.
В соревновании, проводящемся по круговой системе, выступают 14 шахматистов.
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