Мамедъяров сыграл вничью с Дубовым в рамках супертурнира «TataSteelChess»

Сегодня в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) начался шахматный супертурнир "TataSteelChess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первом туре он черными играл с Даниилом Дубовым (Россия). Партия завершилась вничью на 30-м ходу.

В соревновании, проводящемся по круговой системе, выступают 14 шахматистов.