https://news.day.az/sport/1427438.html Мамедъяров сыграл вничью с Есипенко в рамках супертурнира «TataSteelChess»
Мамедъяров сыграл вничью с Есипенко в рамках супертурнира «TataSteelChess»
В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) набирает обороты шахматный супертурнир "Tata Steel Chess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во втором туре он играл белыми с Андреем Есипенко (Россия). Встреча завершилась вничью на 26-м ходу.
В соревновании, проводящемся по круговой системе, выступают 14 шахматистов.
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