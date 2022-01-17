Мамедъяров сыграл вничью с Есипенко в рамках супертурнира «TataSteelChess»
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В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) набирает обороты шахматный супертурнир "Tata Steel Chess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во втором туре он играл белыми с Андреем Есипенко (Россия). Встреча завершилась вничью на 26-м ходу.

В соревновании, проводящемся по круговой системе, выступают 14 шахматистов.