Мамедъяров вернулся в лидеры супертурнира «Tata Steel Chess»

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается шахматный супертурнир "Tata Steel Chess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в восьмом туре он играл белыми против Рамешбабу Праггнанандхи (Индия), выиграв на 46-м ходу. Таким образом, Шахрияр довел количество побед в текущем турнире до трех и вышел в лидеры на пару с Магнусом Карлсеном (Норвегия).

В соревновании, проводимом по круговой системе, выступают 14 шахматистов.

8-й тур

Шахрияр Мамедъяров - Рамешбабу Праггнанандха (Индия) 1:0

Самуэль Шенкленд (США) - Магнус Карлсен (Норвегия) 0,5:0,5

Сергей Карякин (Россия) - Рихард Раппорт (Венгрия) 0,5:0,5

Видит Сантош Гуджарати (Индия) - Нильс Гранделиус (Швеция) 1:0

Фабиано Каруана (США) - Йорден Ван Форест (Нидерланды) 0,5:0,5

Даниил Дубов (Россия) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) 0,5:0,5

Андрей Есипенко (Россия) - Аниш Гири (Нидерланды) 0:1

Турнирная таблица: Мамедъяров, Карлсен - по 5,5 очков, Видит, Гири - по 5, Раппорт - 4,5, Карякин, Ван Форест, Каруана, Есипенко - по 4, Дуда, Шенкленд - по 3,5, Дубов - 3, Праггнанантха - 2,5, Гранделиус - 2.

