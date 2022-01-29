Мамедъяров победил индийского шахматиста на супертурнире «Tata Steel Chess»

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) продолжается шахматный супертурнир "Tata Steel Chess", в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в 12-м туре он играл черными против Сантоша Видита Гуджарати (Индия). Партия завершилась на 38-м ходу победой Шаха.

В соревновании, проводимом по круговой системе, выступают 14 шахматистов. Но за три тура до финиша их осталось 13 - из турнира выбыл Даниил Дубов (Россия), чей тест на коронавирус дал положительный результат.

12-й тур

Видит Сантош Гуджарати (Индия) - Шахрияр Мамедъяров 0:1

Фабиано Каруана (США) - Магнус Карлсен (Норвегия)

Самуэль Шенкленд (США) - Сергей Карякин (Россия) 1:0

Даниил Дубов (Россия) - Рамешбабу Праггнанандха (Индия) 0:1

Андрей Есипенко (Россия) - Рихард Раппорт (Венгрия) 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) - Нильс Гранделиус (Швеция) 0,5:0.5

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Йорден Ван Форест (Нидерланды)

Турнирная таблица: Карлсен - 7,5 очков, Раппорт - 7, Мамедъяров, Гири- по 6,5, Видит, Карякин, Есипенко, Каруана - по 6, Ван Форест - 5,5, Дуда - 5, Шенкленд - 4,5, Дубов, Праггнанантха, Гранделиус по - 3,5.