Мастер-класс Шахрияра для Карлсена

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров на протяжении последних лет стал одним из самых неудобных соперником для Магнуса Карлсена. В очередной раз он подтвердил данный тезис на третьем этапе Тура чемпионов, обыграв обладателя мировой короны в заключительном туре и лишив его шансов на первое место.

Как передает Day.Az со ссылкой на аzerisport.com, с начала года Мамедъяров встречается с Карлсеном уже во второй раз. Если на супертурнире в Вейк-ан-Зее он уступил норвежцу, то на "Oslo Esports Cup" заставил капитулировать чемпиона мира. Причем, по ходу матча в рапид сумел сделать это дважды, победив и белыми, и черными. В результате, прописанная в регламенте четвертая партия не понадобилась - исход противостояния оказался предрешен в пользу Шаха, выигравшего со счетом 2,5:0,5.

Поединок превратился в мастер-класс азербайджанского гроссмейстера, заставившего ошибаться норвежца и жестоко наказывавшего за просчеты. А Карлсен после такого "холодного душа" решил поискать причины неудачи в своем самочувствии. "В моем теле совсем нет энергии", - скажет он после разгрома.

Вместе с тем, как тут не вспомнить еще одну победу Шахрияра над Карлсеном в конце прошлого года на чемпионате мира по быстрым шахматам в Варшаве. Он неизменно доставляет проблемы обладателю короны, который при всей своей феноменальной игре на протяжении продолжительного периода времени, порой попадается под раздачу Мамедъярова.

В целом, развязка "Oslo Esports Cup" оказалась довольно драматичной. Перед последним туром Карлсен шел впереди на пару с Рамешбабу Праггнанандхой, но ни тот, ни другой не смогли воспользоваться своим преимуществом. Норвежец уступил Шахрияру, а индийский вундеркинд проиграл Анишу Гири.

Осечками лидеров воспользовались Ян-Кшиштоф Дуда и Ле Куанг Льем, делившие перед заключительным днем соревнования третье-четвертое место. Поляк обыграл в рапиде Эрика Хансена, набрал 3 очка и занял первое место, набрав 14 баллов. Тогда как вьетнамец в блице одолел Йордена Ван Фореста и вышел на вторую строчку (13 очков).

В свою очередь Мамедъяров занял пятое место с 11-ю баллами и всего на очко отстал от Карлсена, финишировавшего третьим, а также Праггнанандхи. Ну а следующей остановкой для Шаха станет Бухарест, где 3 мая начнется новый сезон "Grand Chess Tour".

