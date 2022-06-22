Пике заметили с новой девушкой

Жерара Пике заметили на вечеринке с неизвестной девушкой после расставания с Шакирой, передает Day.Az со ссылкой на spletnik.ru.

Ранее в сети появилась информация, что он тяжело переживает разрыв. За футболиста заступился президент клуба "Барселона" Жоан Лапорта после критики со стороны поклонников певицы.

Лапорта отметил, что не стоит слишком строго судить Пике: "Он страдает. Не стоит обращать внимания на новости, в которых рассказывают о его бесчувственности. Он необыкновенный человек и сейчас очень переживает".

Однако в сети появилась и другая информация. Так, шведская телеведущая, ресторатор и блогер Катрин Житомирска опубликовала в соцсетях фотографию с вечеринки, на которой Пике запечатлен с неизвестной девушкой.

Как написала телеведущая, она решила отомстить Пике, поскольку была очень обижена на футболиста: ранее Житомирска просила его поздороваться с ее сыном, однако Жерар ей отказал.