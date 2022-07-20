Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров обыграл Яна Непомнящего

Сегодня в Загребе (Хорватия) начался третий этап "Grand Chess Tour", в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в нем также выступают Магнус Карлсен (Норвегия), Алиреза Фирузджа, Максим Вашье-Лаграв (оба - Франция), Ян Непомнящий (Россия), Уэсли Со, Леньер Домингес (оба - США), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Иван Сарич (Хорватия) и Веселин Топалов (Болгария).

В течении первых трех дней шахматисты сыграют в рапид, а затем - в блиц.

Сегодня проходят три тура.

1-й тур: Мамедъяров - Йорден Ван Форест 0:1

2-й тур: Иван Сарич - Мамедьяров 0,5:0,5

3-й тур: Мамедъяров - Ян Непомнящий 1:0

Турнирная таблица: Фирузджа - 5, Карлсен, Вашье-Лаграв - по 4, 6. Мамедъяров- 3.

