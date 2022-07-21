Шахрияр Мамедъяров победил Магнуса Карлсена

Очередной шахматный турнир серии "Grand Chess Tour" проходит в хорватском Загребе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в рамках турнира было сыграно три тура. Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым в четвертом туре, но завершил победой встречу с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Нидерландов.

Отметим, что Мамедъяров занимает 6 место с 6 очками по итогам предыдущих туров.

Турнир продлится до 25 июля.