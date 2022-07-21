https://news.day.az/sport/1480947.html Шахрияр Мамедъяров победил Магнуса Карлсена
Шахрияр Мамедъяров победил Магнуса Карлсена
Очередной шахматный турнир серии "Grand Chess Tour" проходит в хорватском Загребе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня в рамках турнира было сыграно три тура. Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым в четвертом туре, но завершил победой встречу с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Нидерландов.
Отметим, что Мамедъяров занимает 6 место с 6 очками по итогам предыдущих туров.
Турнир продлится до 25 июля.
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