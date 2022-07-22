ФИДЕ вспомнила о бакинской Олимпиаде

В преддверии старта Всемирной Шахматной Олимпиады, начинающейся 29 июля в Ченнае (Индия), Международная федерация вспомнила самых результативных игроков.

Как передает Day.Az со ссылкой azerisport.com, ФИДЕ отметила Олимпиаду-2016 в Баку, где отличился Баадур Джобава, игравший на первой доске сборной Грузии. Он набрал 8 очков из 10-ти возможных, обыграв, среди прочих, Веселина Топалова, Рихарда Раппорта, Франсиско Вальехо и других сильных гроссмейстеров.

ФИДЕ надеется, что в Ченнае будут зафиксированы новые результативные рекорды.

