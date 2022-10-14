Мамедъяров против Карлсена

Сегодня начинается турнир "Aimchess Rapid", являющийся этапом Шахматного Тура чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в нем примет участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, который сыграет вместе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия), Анишем Гири (Нидерланды), Рихардом Раппортом (Румыния), Гукешем, Арджуном Эригаиси, Пенталой Харикришной, Видитом Сантошем Гуджарати, Адитьей Митталом (все - Индия), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша), Нодирбеком Абдусатторовым (Узбекистан), Винсентом Кеймером (Германия), Давидом Гуижарро (Испания), Нильсом Гранделиусом (Швеция), Эриком Хансеном (Канада) и Даниэлем Народицким (США).

В течении четырех дней участники проведут круговой турнир, по итогам которого лучшая восьмерка продолжит выступление в плей-офф.

Сегодня состоятся 4 тура.

1-й тур: Мамедъяров - Карлсен

2-й тур: Дуда - Мамедъяров

3-й тур: Мамедъяров - Гири

4-й тур: Мамедъяров - Хансен

