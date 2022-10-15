Возвращение Мамедъярова в Тур чемпионов

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров после двухмесячного отсутствия возвращается в Тур чемпионов. Очередной этап под названием "Aimchess Rapid", начинающийся сегодня, собрал довольно внушительный состав во главе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Который, к слову, и возглавляет общий зачет серии.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в последний раз Шахрияр играл вместе с норвежцем на Кубке Синкфилда в Сент-Луисе, но их очная партия не состоялась. Магнус, уступив ранее Хансу Ниеманну, заподозрил того в нечестной игре и в аккурат перед поединком с нашим гроссмейстером снялся с турнира. Но в "Aimchess Rapid" Мамедъяров откроет этап партией с Карлсеном и, думается, уже ничто не помешает ей состоятся.

Очередной турнир является восьмым по счету в текущем Туре чемпионов, но наш шахматист пока выступал в четырех из них. Именно поэтому в общем зачете он идет пока на восьмом месте. Сыграть на большем количестве этапов порой мешали объективные обстоятельства. Например, Шахрияр отклонил приглашение организаторов на "Generation Cup" в пользу соревнования в Шуше, где он стал чемпионом.

Состав "Aimchess Rapid" является довольно любопытным. Здесь сыграют как и нынешние лидеры мировых шахмат (Карлсен, Мамедъяров, Дуда, Гири), так и яркие представители нового поколения, в том числе и чемпион мира по рапиду Нодирбек Абдусатторов, который в составе сборной Узбекистана стал победителем Олимпиады. Мощным выглядит индийское представительство: в онлайне сыграют пять шахматистов этой страны, включая Сантоша Видита Гуджарати, занявшего второе место на турнире в Шуше. Словом, предварительный этап, по итогам которого участники будут определять восьмерку четвертьфиналистов, обещает быть довольно интригующим.

Если возвращаться к общему зачету, то в Туре уверенно лидирует Карлсен, одержавший победу на четырех этапах. В том числе и на двух последних, где обыграл Рамешбабу Праггнанандху и Эрджуна Эригаиси. Не исключено, что Магнус рассчитывает оформить третий успех подряд в текущей серии, но и без того он недосягаем для преследователей. У норвежца 180 очков, тогда как у идущего вторым Рамешбабу - 106,5. А первую тройку замыкает Ян-Кшиштоф Дуда, отстающий от индийца всего на очко. Всего же в нынешнем сезоне Тура чемпионов задействовано 45 шахматистов, включая Теймура Раджабова, отыгравшего один этап и не получившего рейтинговых очков.

Призовой фонд "Aimchess Rapid" составил 150.000 долларов, из которых 25.000 получит победитель, а 15.000 - финалист.

