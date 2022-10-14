https://news.day.az/sport/1503534.html Шахрияр Мамедъяров обыграл Магнуса Карлсена
Шахрияр Мамедъяров обыграл Магнуса Карлсена
Сегодня начался турнир "Aimchess Rapid", являющийся этапом Шахматного Тура чемпионов.
Как передает Day.Az, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров с победы начал восьмой тур шахматной онлайн-серии Meltwater Champions Chess Tour. Шахматист выиграл у действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии.
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