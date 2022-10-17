Шахрияр Мамедъяров вышел в плей-офф Тура чемпионов

В сети продолжается турнир "Aimchess Rapid", являющийся этапом шахматного Тура чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в нем принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, который играет вместе с чемпионом мира Магнусом Карлсеном (Норвегия), Анишем Гири (Нидерланды), Рихардом Раппортом (Румыния), Гукешем, Арджуном Эригаиси, Пенталой Харикришной, Видитом Сантошем Гуджарати, Адитьей Митталом (все - Индия), Яном-Кшиштофом Дудой (Польша), Нодирбеком Абдусатторовым (Узбекистан), Винсентом Кеймером (Германия), Давидом Гуижарро (Испания), Нильсом Гранделиусом (Швеция), Эриком Хансеном (Канада) и Даниэлем Народицким (США).

В течении четырех дней участники проводят круговой турнир, по итогам которого лучшая восьмерка продолжит выступление в плей-офф.

Сегодня проходят 3 тура.

13-й тур: Абдусатторов - Мамедъяров 1:0

14-й тур: Мамедъяров - Гранделиус 1:0

15-й тур: Народицкий - Мамедьяров

Турнирная таблица: Дуда - 28 очков, Мамедъяров - 26, Гукеш - 24.

