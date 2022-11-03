Азербайджанский шахматист поставил мат армянину

В Сент-Луисе (США) прошел стартовый тур по шахматам, в котором успешно выступил азербайджанский шахматист Ниджат Абасов.

Как передает Day.Az, в стартовом туре он черными фигурами обыграл армянина Арама Акобяна и вышел в лидеры на пару с Видитом Гуджарати (Индия).

Напомним, что в круговом турнире выступают 10 шахматистов.

Международный шахматный турнир, который проводится ежегодно с 2013 года в Сент-Луисе, штат Миссури (США), является одним из этапов шахматной серии турниров Grand Chess Tour.

Самир Гулиев

