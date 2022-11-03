https://news.day.az/sport/1508526.html Азербайджанский шахматист поставил мат армянину
Самир Гулиев
Азербайджанский шахматист поставил мат армянину
В Сент-Луисе (США) прошел стартовый тур по шахматам, в котором успешно выступил азербайджанский шахматист Ниджат Абасов.
Как передает Day.Az, в стартовом туре он черными фигурами обыграл армянина Арама Акобяна и вышел в лидеры на пару с Видитом Гуджарати (Индия).
Напомним, что в круговом турнире выступают 10 шахматистов.
Международный шахматный турнир, который проводится ежегодно с 2013 года в Сент-Луисе, штат Миссури (США), является одним из этапов шахматной серии турниров Grand Chess Tour.
Самир Гулиев
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