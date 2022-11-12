Лейла Мирзалиева поставила мат армянке на чемпионате Европы

Азербайджанская шахматистка Лейла Мирзалиева обыграла армянскую соперницу Габриэллу Арутюнян на молодежном чемпионате Европы по шахматам в Анталии.

Как сообщает Day.Az, Мирзалиева одержала победу над принципиальной соперницей в пятом туре.

В шестом туре Мирзалиева встретилась с представительницей Греции Лампоу Мариантой. Партия закончилась вничью, что позволяет азербайджанской шахматистке на данный момент занимать первое место в турнирной таблице.

Соперницей Мирзалиевой в седьмом туре станет польская шахматистка Бланка Эйсимонт.

Напомним, молодежный чемпионат Европы по шахматам начался 6 ноября в Анталии (Турция). Турнир продлится до 14 ноября.