https://news.day.az/sport/1513058.html Азербайджанский шахматист выиграл международный турнир в Германии
Азербайджанский шахматист выиграл международный турнир в Германии
Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли стал победителем прошедшего в Германии международного турнира.
Как сообщили Day.Az в Федерации шахмат Азербайджана, в последнем туре наш гроссмейстер одержал победу над представителем Германии Юлианом Крамером. В итоге Э.Сафарли, набравший 6,5 очка, завершил турнир на первом месте.
Эльтадж свел вничью лишь партию предпоследнего тура против Олега Корнеева (Испания), тогда как в остальных шести поединках обыграл соперников.
Отметим, что в соревновании, состоящем из 7 туров, соревновались 188 шахматистов.
Самир Гулиев
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