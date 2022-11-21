Азербайджанский шахматист выиграл международный турнир в Германии

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли стал победителем прошедшего в Германии международного турнира.

Как сообщили Day.Az в Федерации шахмат Азербайджана, в последнем туре наш гроссмейстер одержал победу над представителем Германии Юлианом Крамером. В итоге Э.Сафарли, набравший 6,5 очка, завершил турнир на первом месте.

Эльтадж свел вничью лишь партию предпоследнего тура против Олега Корнеева (Испания), тогда как в остальных шести поединках обыграл соперников.

Отметим, что в соревновании, состоящем из 7 туров, соревновались 188 шахматистов.

Самир Гулиев