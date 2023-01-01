https://news.day.az/sport/1524918.html Азербайджанский шахматист победил на фестивале в Базеле - ФОТО
Азербайджанский шахматист победил на фестивале в Базеле - ФОТО
В швейцарском городе Базель состоялся шахматный фестиваль, посвященный Рождеству. Азербайджан на последнем шахматном турнире года представлял Реал Самедов.
Как сообщили Day.Az в Федерации шахмат Азербайджана, в последнем туре турнира Р.Самедов сыграл вничью с немецким шахматистом Морицем Вейсхаутером. В итоге трое шахматистов набрали по 7 очков. По дополнительным показателям наш шахматист, опередив соперников, выиграл Базельский турнир.
Отметим, что в соревнованиях принимали участие 73 шахматиста из 16 стран мира.
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