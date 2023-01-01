Азербайджанский шахматист победил на фестивале в Базеле

В швейцарском городе Базель состоялся шахматный фестиваль, посвященный Рождеству. Азербайджан на последнем шахматном турнире года представлял Реал Самедов.

Как сообщили Day.Az в Федерации шахмат Азербайджана, в последнем туре турнира Р.Самедов сыграл вничью с немецким шахматистом Морицем Вейсхаутером. В итоге трое шахматистов набрали по 7 очков. По дополнительным показателям наш шахматист, опередив соперников, выиграл Базельский турнир.

Отметим, что в соревнованиях принимали участие 73 шахматиста из 16 стран мира.