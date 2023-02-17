Шахматные герои Про-лиги

Очередной сезон Pro Chess League, начавшийся накануне, собрал звездных участников. В онлайн-соревновании с общим призовым фондом 150 000 долларов США выступают множество ведущих гроссмейстеров, включая Шахрияра Мамедъярова и Магнуса Карлсена. Учитывая, как стремительно за последние годы шахматы ворвались в интернет пространство, Про-лига обещает стать одним из самых захватывающих и интересных турниров.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, основному этапу предшествовала квалификация, по итогам которой 16 команд получили право поспорить за главный приз. Сама Про-лига является многоступенчатым соревнованием и в течении пяти недель коллективы будут биться за право попасть в четвертьфинал. После трех недель турнира определятся две команды, которые выйдут в плей-офф, а в последующие недели станут известны и остальные участники встреч на выбывание.

За каждый клуб могут выступать до десяти участников, также в состав должен входить как минимум юный игрок и две шахматистки. Команды разбиты на пары и проводят матчевые встречи в основной сетке с контролем времени 10+2, а среди коллективов, имеющих высокий средний рейтинг, значатся и "Шахматные волшебники Левитова" (Россия) с Мамедъяровым.

Шахрияр и Ко успешно начали матчи против американского "Garden State Passers", за который играет Гадир Гусейнов. После четырех встреч счет в серии 3:1 в пользу "волшебников". Наши шахматисты сыграли друг против друга в третьей игре своих команд, но победителя не выявили.

Состав "Индийских йогов" усилился чемпионом мира среди молодежи Абдуллой Гадимбейли. "Йоги" проводят серию матчей против "Бразильских капибар", которых переиграли в двух поединках из трех, сведя одну встречу вничью. В последней из партий Абдулла обыграл румынку Ирину Булмагу.

Если говорить о главных фаворитах Про-лиги, то главным претендентом на титул называются "Канадские шахматные братья", где выступают чемпион мира Магнус Карлсен и Аниш Гири. Также можно выделить "Рыцарей Готэма" с Хикару Накамурой и Ле Куанг Льемом, а также "Ладьей Сент-Луиса", куда вошли Фабиано Каруана и Леньер Домингес. Впрочем, соискателей главного приза хватает, но победителя мы узнаем еще не скоро. Идет только первая неделя Про-лиги ...

