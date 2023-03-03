Европейские смотрины азербайджанских шахмат

Март в европейских шахматах пройдет под знаком чемпионатов континента. Первой остановкой станет Врнячка-Баня (Сербия), где завтра начинается ЕВРО среди мужчин, в котором примут участие 19 азербайджанских игроков. Он носит отборочный характер к Кубку мира в Баку, на который завоюют путевки 23 шахматиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, ранее на Кубок мира отбирались в течении двух лет, однако в этом цикле сразу три ЕВРО носят квалификационный характер. В позапрошлом году на чемпионате Европы задачу выполнили Рауф Мамедов и Ниджат Абасов, а в минувшем сезоне на Кубок мира с континентального первенства попали Васиф Дурарбейли, Абдулла Гадимбейли, Мисраддин Искендеров и Гадир Гусейнов. Некоторые из них сыграют и в Врнячке-Бане, где в общей сложности за доску сядут 19 азербайджанских шахматистов. Самым рейтинговым среди них является Абасов, который имеет тридцатый стартовый номер.

Также можно выделить Эльтаджа Сафарли, Айдына Сулейманлы, Вугара Асадли, Магомеда Мурадлы, а для Ульвии Фаталиевой предстоящее состязание и вовсе будет особенным: ведь бронзовая призер ЕВРО впервые сыграет на континентальном первенстве среди мужчин. По рейтингу она 182-я среди 494-х участников - неплохая отправная позиция.

Как правило, чемпионат не балует громкими именами, учитывая, что ведущие гроссмейстеры предпочитают играть в супертурнирах. В числе потенциальных фаворитов можно назвать Давида Навару (Чехия), Давида Гуижарро (Испания), Радослава Войташека (Польша) и Бориса Гельфанда (Израиль).

Примечательным на ЕВРО будет то обстоятельство, что российские шахматисты, выступающие под флагом ФИДЕ, сыграют на нем в последний раз. Точнее, в предпоследний, учитывая континентальное первенство среди женщин, которое стартует в середине месяца. На днях Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской федерации, но официально переход состоится 1 мая. А до тех пор россияне продолжат играть на соревнованиях под эгидой Европейского Союза шахмат.

Чемпионат Европы станет для участников марафонов из 11-и туров, где не предусмотрено выходных. Если вспоминать розыгрыш прошлого года, то трое наших игроков завершили его в десятке: Дурарбейли стал восьмым, Гадимбейли - девятым, а Искендеров - десятым. Посмотрим, как сложится очередной ЕВРО для азербайджанских шахмат.