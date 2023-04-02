Магнус Карлсен может сыграть на Кубке мира в Баку

Международная федерация шахмат опубликовала подробный регламент Кубка мира, который пройдет с 29 июля по 22 августа в Баку. Уже можно говорить о том, что в нем примут участие сильнейшие гроссмейстеры планеты. Соревнование, являющееся отборочным к турниру претендентов, соберет 309 игроков (206 в мужском зачете и 103 в женской секции). В их числе может оказаться и Магнус Карлсен, еще не выигрывавший этот трофей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, ряд участников Кубка мира известны - недавно свой отбор через континентальные первенства завершила Европа, где квоты, среди прочих, завоевали Давид Навара (Чехия), Борис Гельфанд (Израиль), Руслан Пономарев (Украина), Винсент Кеймер (Германия). Одновременно, каждому континенту предоставляются дополнительные слоты для номинации шахматистов, при условии, что они находятся в Топ-60 мирового рейтинга. Что касается квалификации ведущих шахматистов в соответствии с табелью о рангах ФИДЕ, то она продолжается. За основу будет взята классификация на 1 июня, в соответствии с которой путевки на Кубок мира получат 13 гроссмейстеров. И среди них может оказаться Карлсен, который хоть и не сыграет в матче за мировую корону, но по-прежнему является номером один в рейтинге.

Ранее норвежец не раз выступал на Кубке мира, но пока победа в нем остается для него по-прежнему актуальной. К тому же формат нокаута и регламент, сочетающий в себе как партию в классику, то и тай-брек с рапидом блицем и Армагеддоном по необходимости, делает соревнование вдвойне интригующим. Так что Магнус вполне может сыграть в Баку.

Также к участию в Кубке мира приглашается победитель титульного матча между Яном Непомнящим и Динг Лиреном и нынешняя королева женских шахмат Цзюй Вэньцзюнь. Также допуск на бакинский старт получат полуфиналисты предыдущего Кубка мира, включая его победителя Яна-Кшитофа Дуду.

Интересной особенностью регламента является то, что сеяные участники начнут выступление со второго круга. В числе этих 50 гроссмейстеров будут и азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов. Тогда как Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Ниджат Абасов, Абдулла Гадимбейли, Мисратдин Искендеров и Ниджат Мамедов вступят в борьбу с первого этапа, где сыграют 156 игроков. Также ФИДЕ объявила о том, что пары Кубка мира, как и сама сетка, будут опубликованы не позже чем за 14 дней до его начала.

А на женском Кубке мира этапов будет меньше, так как количество участниц уступает мужскому турниру. В нем сыграют 103 шахматистки, в числе которых Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова и Говхар Бейдуллаева. В первых партиях сыграют 78 спортсменок, а во втором этапе к победителям стартового раунда присоединятся и 25 сеяных.

После того, как определятся все шахматисты, которые получат допуск на Кубок мира, ФИДЕ опубликует их список и вышлет стандартные контракты на участие. Также предусмотрен и резервный лист.

Между тем, состав азербайджанских шахматистов на турнире может еще увеличится, так как еще троих игроков номинируют организаторы (2 в мужском зачете и одну в женском). Существует и номинации от президента ФИДЕ. В ближайшие месяцы состав участников Кубка мира будет окончательно сформирован.

