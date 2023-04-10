Будущее мировых шахмат решается в Астане

Сегодня в Астане (Казахстан) начался матч за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Динг Лиреном. Значение этой встречи огромно, так как она назовет не только чемпиона мира, но и первого участника турнира претендентов, в котором могут сыграть и азербайджанские гроссмейстеры.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, нового шахматного короля только предстоит определить, а пока корону сохраняет Магнус Карлсен, на протяжении долгого периода успешно защищавший титул. Но в позапрошлом году, после победы над Непомящим в Дубае, норвежец вначале дал понять, что больше не заинтересован в проведении титульных матчей, во всяком случае, в их нынешнем формате. Поэтому турнир претендентов в Мадриде должен был назвать сразу двух участников встречи за корону. Среди претендентов был и Теймур Раджабов, занявший третье место в кандидатском старте, где первым стал Непомнящий, а вторым оказался Динг Лирен.

Китайский гроссмейстер считает себя везунчиком и не скрывает, что в этом чемпионском цикле поймал удачу за хвост. Сначала был первым запасным в турнире претендентов и попал туда из-за дисквалификации Сергея Карякина. Затем вышел на матч на корону после отказа со стороны Карлсена.

Недостатка в прогнозах нет, но большинство экспертов сходятся в том, что матч будет равным. Раджабов признался, что небольшое предпочтение отдает Дингу исключительно из-за нервной системы, которая, на его взгляд, чуть стабильнее. "В процентном соотношении я дал бы примерно от 55 на 45 до 52 на 48 в пользу Динга. Многое может решиться в одной партии", - отметил Теймур. После первой партии между сторонами, Лирен лидирует, что пока оправдывает прогноз Раджабова.

Матч за звание чемпиона мира назовет не только обладателя короны, но и первого участника турнира претендентов. Хотя регламент цикла порой претерпевает изменения, но один его пункт остается неизменным: проигравший в матче автоматически становится участником кандидатского старта. А уже летом в Баку на Кубке мира станут известны еще три обладателя вакансий.

В то же время, в Астане параллельно с матчем за корону пройдут ряд сопутствующих турниров и встреч. Например, предусмотрен товарищеский матч между женскими сборными Казахстана и командой мира, за которую сыграет Гюнай Мамедзаде. Также состоятся различные турниры, словом, в Астану, съезжается весь цвет мировых шахмат.

