Новый вид спорта может дебютировать на ОИ-2028

Глава Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что шахматы могут войти в показательную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Его слова приводит Inside the Games, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в случае включения шахмат в олимпийскую программу на Играх с наибольшей долей вероятности будут представлены быстрые вариации этой игры.

"Определенно, это будет формат скоростных соревнований, и они станут главными для быстрых шахмат. МОК любит шахматы - у них нет ненависти к нам и нежелания включать в программу.

Наша цель - стать частью показательных видов или культурной программы, где шахматы могут появиться уже в 2028 году", - заявил Дворкович.