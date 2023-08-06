Кубок мира по шахматам в Баку: Теймур Раджабов, Ниджат Абасов и Рауф Мамедов сыграют тай-брейк

Сегодня, 6 августа, на Кубке мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку прошли вторые партии третьего раунда, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

В третьем раунде приняли участие шесть азербайджанских шахматистов. По результатам двух классических партий Теймур Раджабов, Ниджат Абасов и Рауф Мамедов сыграли со своими соперниками вничью. Завтра им предстоит сыграть тай-брейк.

Абдулла Гадимбейли, Гадир Гусейнов и Ульвия Фаталиева завершил свое выступление на Кубке мира.

Напомним, что в стартовом списке Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Соревнования продолжатся до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.