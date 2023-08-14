На Кубке мира по шахматам в Баку определились все участники шестого раунда (1/4 финала среди мужчин, 1/2 финала среди женщин), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В 1/4 финала Кубка мира среди мужчин сыграют:

Магнус Карлсен (Норвегия) - Гукеш Доммараджу (Индия);

Ниджат Абасов (Азербайджан) - Сантош Гуджрати Видит (Индия);

Фабиано Каруана (США) - Леньер Домингес Перес (США);

Арджун Эригайси (Индия) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

В 1/2 финала Кубка мира среди женщин сыграют:

Анна Музычук (Украина) - Нургюль Салимова (Болгария);

Тань Чжунъи (Китай) - Александра Горячкина (ФИДЕ).

Первая классическая партия шестого раунда состоится 15 августа.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.