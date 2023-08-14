Шахматная Олимпиада в Баку была лучшей из всех, где я играла

Шахматная Олимпиада, организованная в Баку в 2016 году, была лучшей из всех, где я играла.

Об этом в понедельник после тай-брейка пятого раунда Кубка мира по шахматам в Баку сказала Trend украинская шахматистка Анна Музычук, передает Day.Az.

Напомним, что соперницей Музычук в пятом раунде (1/4 финала Кубка мира среди женщин) была Элизабет Петц (Германия). Украинская шахматистка одержала победу и прошла в полуфинал Кубка мира, где встретится за шахматной доской с Нургюль Салимовой (Болгария).

"Сегодня была тяжелая игра с большими перепадами. В целом матч очень сложный - и соперница могла выиграть, и я, как и получилось. На Кубке мира, который проходит по нокаут-системе, напряжение настолько высоко, что каждая партия может быть последней. Это сложно, плюс турнир очень длинный, больше, чем три недели", - сказала она.

Анна Музычук подчеркнула хорошую организацию Кубка мира в Баку.

"Мне нравятся гостиница и игровой зал. В Баку была уже много раз и на Олимпиаде, и на других турнирах. Кстати, я уже сыграла много шахматных Олимпиад, но мне кажется, что Олимпиада, организованная в Баку в 2016 году, была лучшей из всех, где я играла. Поэтому приятно, что мы опять здесь", - добавила шахматистка.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.