Поддержка болельщиков придает стимул

Поддержка шахматных болельщиков придает мне стимул.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам азербайджанский шахматист Ниджат Абасов после победы во второй партии шестого раунда (1/4 финала среди мужчин).

Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в 1/4 финала был Сантош Гуджрати Видит (Индия). Накануне первую партию шестого раунда азербайджанский шахматист сыграл вничью, а во второй - обыграл соперника. Общий счет игры 1,5 - 0,5 в пользу азербайджанского шахматиста. В полуфинале соперником Ниджата Абасова станет Магнус Карлсен (Норвегия).

Ниджат Абасов отметил, что ощущать такую поддержку болельщиков - это невероятное чувство.

"Старался сохранить концентрацию, соперник допустил некоторые ошибки, что дало мне возможность проявить инициативу, и в итоге я смог одержать победу. Вначале турнира не предполагал, что продвинусь настолько, но поддержка зрителей, шахматных болельщиков придали мне дополнительные силы и веру. Это невероятное чувство ощущать такую поддержку", - подчеркнул Абасов.

Азербайджанский шахматист признался, что пока не решил, как проведет завтрашний выходной день.

"Завтра у меня выходной день, планов пока нет, ведь игра только закончилась. Отдохну немного и приступлю к подготовке к игре в полуфинале. Моим соперником в 1/2 финала станет Магнус Карлсен, с ним я никогда не играл классическую партию. У нас были, скажем так, товарищеские матчи, которые не носили официальный характер. В полуфинале я постараюсь сделать все от меня зависящее", - добавил он.

Отметим, что после Теймура Раджабова Ниджат Абасов стал вторым азербайджанским шахматистом, который прошел в полуфинал Кубка мира по шахматам.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.