Ниджат Абасов играет очень хорошо и уверенно

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов играет очень хорошо и очень уверенно.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам участник Кубка мира по шахматам в Баку, норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен после победы в шестом раунде турнира (1/4 финала среди мужчин).

Напомним, что Ниджат Абасов и Магнус Карлсен выступят в полуфинале Кубка мира в Баку, первая партия которого состоится 19 августа.

Магнус Карлсен добавил, что Ниджат Абасов - игрок высокого уровня.

"Он играет очень хорошо и очень уверенно, с ним играть будет нелегко", - сказал шахматист.

Он также отметил хорошую организацию Кубка мира по шахматам в Баку.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.