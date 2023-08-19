https://news.day.az/sport/1590788.html Азербайджанский шахматист завоевал золотую медаль на Олимпиаде
Азербайджанский шахматист завоевал золотую медаль на Олимпиаде
В Эйндховене, Нидерланды, завершилась Всемирная юношеская шахматная олимпиада.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на Олимпиаде, где соревновались 63 команды из 47 стран, сборную Азербайджана представляли Реад Самедов, Хаган Ахмед, Джахандар Азаделиев и Нармин Абдинова.
Команда завершила престижное соревнование на 12-м месте. Наш шахматист Реад Самедов, набравший 8 очков в 9 партиях на первой доске, получил золотую медаль.
На церемонии награждения в его честь прозвучал государственный гимн Азербайджана.
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