Азербайджанский шахматист завоевал золотую медаль на Олимпиаде

В Эйндховене, Нидерланды, завершилась Всемирная юношеская шахматная олимпиада.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на Олимпиаде, где соревновались 63 команды из 47 стран, сборную Азербайджана представляли Реад Самедов, Хаган Ахмед, Джахандар Азаделиев и Нармин Абдинова.

Команда завершила престижное соревнование на 12-м месте. Наш шахматист Реад Самедов, набравший 8 очков в 9 партиях на первой доске, получил золотую медаль.

На церемонии награждения в его честь прозвучал государственный гимн Азербайджана.