Ниджат Абасов - игрок высокого уровня

Ниджат Абасов - шахматист высокого уровня, и после Кубка мира по шахматам будет повышать свое мастерство.

Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

"Потенциал Ниджата Абасова нам хорошо известен, он над собой работает каждый день. После этого турнира мы станем свидетелям еще многих успехов Ниджата Абасова", - отметил он.

Махир Мамедов напомнил, что Азербайджан во второй раз принимает у себя Кубок мира по шахматам.

"Мы имеем определенный опыт, поэтому на этапе подготовки к текущему Кубку мира по шахматам у нас не было вопросов, вызывающих сложность. По словам многих, в том числе официальных представителей Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в истории проведения подобных турниров, Кубок мира в Баку по организации один из лучших. Важно отметить, на Кубке мира по шахматам в Баку наблюдается невиданный ажиотаж, зрители с огромным удовольствием и интересом приходят, следят за ходом игры. Вчера было рекордное число зрителей, около тысячи человек", - подчеркнул президент Федерации шахмат Азербайджана.

Махир Мамедов отметил, что в стартовый список Кубка мира по шахматам в Баку вошли 18 азербайджанских шахматистов.

"К сожалению, после третьего раунда остался только один наш участник. Лидерам азербайджанских шахмат - Теймуру Раджабову, Шахрияру Мамедъярову на этом турнире не повезло, но впереди их ждут новые старты. Отмечу Ульвию Фаталиеву, которая играла с обладательницей женской мировой шахматной короной Цзюй Вэньцзюнь, она могла обыграть соперницу в основное время, в каких-то моментах ситуация была в ее пользу. Но потом Фаталиева допустила несколько ошибок. Хорошо играли Абдулла Гадимбейли, Айдын Сулейманлы. Большая часть азербайджанских шахматистов играли на таком турнире впервые, поэтому, думаю, у них еще все впереди", - заключил он.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.