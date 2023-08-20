Турнир претендентов очень важное соревнование для шахматистов. Об этом, как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам азербайджанский шахматист Ниджат Абасов после второй партии полуфинала в мужской секции Кубка мира по шахматам в Баку.

Напомним, вторую партию полуфинала в мужской секции на Кубке мира по шахматам в Баку азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сыграл с соперником Магнусом Карлсеном (Норвегия) вничью. Накануне первую партию Абасов проиграл. Общий счет матча Магнус Карлсен - Ниджат Абасов - 1,5-0,5 в пользу норвежского шахматиста. Теперь Ниджату Абасову предстоит матч за третье место на Кубке мира по шахматам в Баку, первая партия которого состоится 22 августа.

"В матче за третье место на Кубке мира по шахматам в Баку мой соперник пока неизвестен. В этой игре постараюсь сделать все возможное, чтобы завершить Кубок на третьей позиции", - сказал он.

В своих интервью Магнус Карлсен неоднократно говорил, что если не произойдут изменения в системе турнира претендентов, то он откажется от участия.

По словам Ниджата Абасова, исходя из этого, в независимости от результата матча за третье место, игроки получают шанс участвовать в турнире претендентов.

"Надеюсь, мне это не потребуется, и я одержу победу в матче за третье место. Но в любом случае турнир претендентов очень важное соревнование для шахматистов, и получить путевку на него очень приятно", - подчеркнул Абасов.

Говоря в целом о своей игре на Кубке мира, Абасов отметил, что ожидал от себя хорошего результата, но не думал, что дойдет до полуфинала и будет играть матч с экс-чемпионом мира.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.